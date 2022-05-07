تزين البطاطس المقلية مائدة العديد من المطاعم وأماكن الوجبات السريعة، بينما يشتري الكثيرون أكياس البطاطس المقلية المجمدة لصنعها في المنزل، لكن هل فكرت يومًا في الأضرار الغذائية للبطاطس المقلية؟

فيما يلي مجموعة من المعلومات حول أضرار الإفراط في تناول البطاطس المقلية، وذلك كما نشرها موقع "فوود رينك".

• غنية بالسعرات الحرارية

تحتوي البطاطس المقلية على العديد من السعرات الحرارية، حيث إن وجه واحد من البطاطس المقلية العادية يحتوي على نحو 390 سعرة حرارية، مما يحتاج إلى الجري حوالي 40 دقيقة أو ركوب الدراجة لمدة ساعة تقريبًا لحرق ذلك.

• قد تؤدي إلى زيادة الوزن

لا تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بانتظام، ويمكن للنشويات/ الكربوهيدرات أن ترفع الأنسولين، مما يخبر الجسم بتخزين المزيد من الدهون.

• تحتوي على كميات عالية من الدهون المتحولة

هناك بعض الدهون المناسبة لجسم الإنسان، مثل زيت جوز الهند والأفوكادو، لكن الدهون المتحولة ليست جيدة ويمكن أن تزيد من الالتهاب، حيث تحدث الدهون المتحولة عندما يتم هدرجة الدهون غير المشبعة، لذلك البطاطس المقلية ليست استثناءً لأنها تمتص الكثير من الدهون التي يتم طهيها فيها.

• تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

الأكريلاميد هي مادة عصبية مسرطنة توجد في الأطعمة المقلية التي تم قليها في درجات شديدة الحرارة؛ لذلك فإن تناول البطاطس المقلية يعرضك لهذه المادة الكيميائية التي قد تسبب السرطان على المدى الطويل.

• قد تؤدي إلى هشاشة العظام

يتم تحميل البطاطس المقلية العادية بعامل ممرض غني بفوسفور الصوديوم، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وذلك لأنه عندما يرتفع مستوى الفوسفور في الجسم تبدأ الوظائف المختلفة في الانهيار، بما في ذلك إصلاح العظام، وتعد هشاشة العظام نتيجة لذلك.

• النشا قد يؤدي إلى مرض السكري

البطاطس هي في الغالب نشاء، وهي كربوهيدرات بسيطة، ويتفق الكثير في المجال الصحي على أن الكربوهيدرات البسيطة تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري؛ لذلك ينصح النساء الحوامل بعدم تناول البطاطس المقلية لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

• تفاقم إدمان الطعام

البطاطس المقلية هي رابع أكثر الأطعمة المسببة للإدمان بعد المشروبات الغازية والشوكولاتة والآيس كريم، حيث يمكن أن تؤدي إلى جلسة بنهم مع أولئك الذين هم أكثر عرضة لإدمان الطعام.

• تجنبها إذا كنت تريد تكوين أسرة

قد يؤدي تناول الكثير من الوجبات السريعة والبطاطس المقلية إلى إبطاء الحيوانات المنوية، مما يؤثر على القدرة على تكوين أسرة، لذلك إذا كنت ذكرًا وترغب في تكوين أسرة، يجب تجنب البطاطس المقلية وغيرها من الوجبات السريعة لفترة من الوقت.

• زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بسبب الكميات الكبيرة من الدهون المتحولة التي تُقلى بها البطاطس المقلية، كما أن البطاطس المقلية لا تحتوي على الكثير من الألياف، التي يُعرف عنها أنها تحمي الجسم من النشويات البسيطة.

• يجب على النساء الحوامل تجنب البطاطس المقلية

تُنصح النساء الحوامل بعدم تناول الأطعمة المقلية، وذلك بسبب مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان، التي تخرج عند قلي الطعام في درجات حرارة قصوى، والتي يمكن أن تضر بالجنين الذي لم يولد بعد، حيث إن الأجنة أكثر عرضة لهذه المادة الكيميائية، وذلك لأن الحاجز الدموي الدماغي لم يتشكل بعد.

• البطاطس غنية بالصوديوم

تُملح البطاطس بشدة عند خروجها من القلاية، لذلك يكون مذاقها جيدًا للعميل، ولكن نوع الملح الذي تستخدمه المطاعم يحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الصوديوم، ويمكن أن يتسبب أيضًا في احتباس السوائل، مما قد يشكل عبئًا على القلب.

• قد تقلل من عمر الإنسان

وجدت دراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الأشخاص الذين يأكلون البطاطس مرتين أو 3 في الأسبوع، أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر.