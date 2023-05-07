شكري يعلن قرار وزراء الخارجية العرب باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية

أعلن سامح شكري، وزير الخارحية رئيس الدورة الحالية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مجلس وزراء الخارجية العرب قرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارًا من اليوم 7 مايو 2023.

جاء ذلك في مستهل مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، في ختام الاجتماعات الثلاثة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين.

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قرر في اجتماع طارئ عقده في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تعليق مشاركة الوفود السورية في الجامعة اعتبارا من 16 نوفمبر 2011.