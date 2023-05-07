مصدر بالنقل: وصول 4 عربات مونوريل جديدة إلى ميناء الإسكندرية

• وارتفاع نسب تنفيذ خط العاصمة الإدارية

قال مصدر مسئول بوزارة النقل، إن ميناء الإسكندرية استقبل منذ أيام 4 عربات مونوريل جديدة قادمة من المملكة المتحدة، حيث يتم تصنيع تلك العربات في مصانع شركة ألستوم العالمية في مدينة ديربي البريطانية، وذلك من إجمالي 280 عربة لـ70 قطارا من المقرر تصنيعها لمشروع مونوريل شرق وغرب النيل، ليتم تشغيل 40 قطارا لخط مونوريل العاصمة الإدارية، و30 قطارا لخط مونوريل 6 أكتوبر.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن قطار المونوريل الواحد يتكون من 4 عربات، ومن المتوقع زيادتها حتى 8 عربات لاستيعاب عدد أكبر من الركاب عقب تشغيله بالكامل لفترة من الوقت وزيادة الإقبال عليه، منوها بأن السرعة التصميمية ‏للمونوريل 90 كيلومترا/ الساعة، ليقطع المسافة بين مدينة نصر وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة في مدة زمنية تبلغ 60 دقيقة، كما أنه يعمل بدون سائق.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ الكمرات الخرسانية لمسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "شرق النيل"، وجاري اكتمال تركيب ممرات الخط والصيانة والكابلات الكهربائية، حيث تعتبر قطارات المونوريل إحادية السكة وستسير على كمر خرساني وتعمل بالكهرباء، لافتا إلى أن سيره عبر الكمرات الخرسانية يساعد على تنفيذه في الشوارع الضيقة التي تحتوي على انحناءات.

وأوضح المصدر أن عربات المونوريل التي وصلت سابقا تم فحصها وتجربتها عبر مسار مكتمل داخل نطاق العاصمة الإدارية، للتأكد من مطابقتها للسكة وسلامة إجراءات التشغيل، وهو الأمر الذي سينطبق على جميع العربات التي تصل تباعا إلى مصر.

وأكد المصدر ارتفاع نسب التنفيذ بمشروع مونوريل شرق النيل للانتهاء منه وتشغيله تجريبيا في أكتوبر القادم، وفقا لتصريحات سابقة لوزير النقل، خاصة مع بدء انتقال الموظفين بالفعل خلال الفترة الماضية للعمل من مقار الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة، وكذلك لاستيعاب الوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

يذكر أن طول خط مونوريل شرق النيل يبلغ 56.5 كيلومتر، ويحتوى على 22 محطة، هي: الاستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المنطقة الحرة 1 - المنطقة الحرة 2 - المشير طنطاوي - واحد شارع التسعين - المستشفى الجوي - فندق دوسيت - جامعة المستقبل - إعمار - النافورة - البروة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - R2 - الدائري الإقليمي - الماسة - الحي الحكومي - حي السفارات - مدينة العدالة.