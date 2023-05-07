وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، بالإضافة إلى إجراء جولة بعدد من المدارس بالخارجة، بحضور مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وتفقد وكيل التربية والتعليم سير الامتحانات بمدارس الشركة الجديدة للتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي، ومدرسة المنيرة الثانوية المشتركة، ومدرسة المنيرة الابتدائية، ومدرسة المنيرة الإعدادية.

كما اطمأن على وضوح ورقة الأسئلة من الناحية الفنية، موجها الطلاب بضرورة قراءة الأسئلة بكل دقة والمراجعة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتابع عبدالعزيز، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، مؤكدا التواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، والاطمئنان على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة باللجان وجودة التهوية داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بعيد عن أي قلق أو توتر.

ووجه بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أي مشكلات أو عوائق يتم التواصل مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة بشكل فوري.