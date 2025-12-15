رويترز: واشنطن تضغط على كييف لسحب قواتها من دونيتسك كشرط لإبرام اتفاق سلام

أفاد مسئول مطلع لوكالة الأنباء رويترز بأن المفاوضين الأمريكيين أبلغوا أوكرانيا خلال محادثات السلام في برلين بأنها يجب أن توافق على سحب قواتها من منطقة دونيتسك بشرق البلاد كجزء من أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن كييف طلبت إجراء مزيد من المباحثات، فيما أشار مصدر ثانٍ مطلع على المحادثات إلى وجود عقبات كبيرة لا تزال قائمة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الأراضي. واختتم المفاوضون الأوكرانيون والأمريكيون ثاني أيام المحادثات في العاصمة الألمانية.

ويجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى قادة أوروبيين، وسط ضغوط مكثفة من إدارة ترامب لتقديم تنازلات لموسكو بهدف إنهاء النزاع الذي اندلع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، وهو الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب رستم أوميروف، أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع، على منصة "إكس" بعد محادثات اليوم: "على مدى اليومين الماضيين، كانت المفاوضات الأوكرانية الأمريكية بناءة ومثمرة، مع إحراز تقدم حقيقي".

وأضاف: "يعمل الفريق الأمريكي بقيادة ويتكوف وكوشنر بشكل بناء للغاية لمساعدة أوكرانيا على إيجاد طريق لاتفاق سلام دائم".

وأكد مسئول أمريكي للصحفيين أن الاتفاق الجاري مناقشته في برلين سيتيح لأوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، والتي تلزم الحلف بالدفاع عن أي عضو يتعرض للهجوم، مع التنويه بأن هذه الضمانات لن تكون متاحة للأبد.

وأشار المسئولون إلى أن روسيا منفتحة على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى ترامب لمنع موسكو من التوغل أكثر نحو الغرب.

وفي سياق متصل، أعلنت أوكرانيا الأحد استعدادها للتخلي عن طموحها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، دون أن يتضح بعد مدى التقدم المحرز بشأن هذه النقطة أو بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية، ومدى قدرة محادثات برلين على إقناع روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار.