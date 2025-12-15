قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، إن ابنها تم إيقافه في مدينة مينيابوليس نهاية الأسبوع الماضي من قبل عملاء مكتب الهجرة والجمارك، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية تستهدف السكان الصوماليين في المدينة.

وأضافت إلهان في مقابلة لمحطة تلفزيونية أمس الأحد: "تم إيقاف ابني من قبل عملاء الهجرة، وبمجرد أن استطاع إبراز جواز سفره، أفرجوا عنه".

وأشارت إلهان إلى أن ابنها، الذي لم تكشف عن اسمه، كان يصلي في مسجد عندما وصل عملاء الهجرة ودخلوا المكان، قبل أن يغادروا دون وقوع أي حادث، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبعد ذلك اللقاء، قالت النائبة إنها أخبرت ابنها عن مدى قلقها: "كل هذه المناطق التي يتحدثون عنها هي أماكن يمكن أن يتواجد فيها، وهم يقومون بتمييز عنصري، يبحثون عن شباب يبدون صوماليين ويعتقدون أنهم مهاجرون غير شرعيين".

وتمثل إلهان عمر أكبر مدينة في مينيسوتا في مجلس النواب منذ عام 2019، وهى أول نائبة صومالية أمريكية، وغالبا ما تكون هدفا لهجمات ترامب وحلفائه.

ومؤخرا، شن الرئيس ترامب هجوما عنصريا ضد الصوماليين، واصفا إياهم بـ "القمامة" وقال إن إلهان عمر يجب طردها من بلدنا. وولدت إلهان في الصومال وأصبحت مواطنة أمريكية عام 2000.

وأرسلت إدارة ترامب عملاء الهجرة إلى مينيسوتا لاستهداف الصوماليين واللاتينيين غير الحاصلين على إقامة.

وفي الأسبوع الماضي، وجهت النائبة الديمقراطية رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية والمدير المؤقت لمكتب الهجرة، وقالت فيها إن تطبيق القانون، المعروف باسم "عملية مترو سيرج"، أسفر عن تمييز عنصري صارخ، واستخدام مفرط للقوة بشكل غير مبرر، وأنشطة تبدو مصممة لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من كونها مناسبة لوكالة إنفاذ القانون.