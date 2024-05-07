التعاون الإسلامي:اجتياح رفح يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أن اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "رفح" يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت منظمة التعاون الإسلامي ،في بيان، من خطورة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "رفح"، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية قد تؤدي إلى توسيع نطاق التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأدانت المنظمة بشدة، تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي تشنه قوات الإحتلال الإسرائيلي على غزة، وتوسيع نطاقه من خلال اجتياح مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون نازح فلسطيني، معتبرة أن ذلك يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، ومحاولة تهجيره عن أرضه، في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

كما نددت المنظمة بالتهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص عزمه مواصلة وتوسيع جريمة العدوان العسكري على مدينة رفح سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه، ما يؤكد رفضه كافة القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار"، مجددة "دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه العسكري وجرائمه المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".