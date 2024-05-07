أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة بدون طيار "درون" أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر، فيما تم الإبلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن اليمنية.

وذكرت "سنتكوم" في بيان أن الدرون كانت تمثل تهديدا على القوات الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم الإبلاغ عن انفجارين بالقرب من سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكرت الهيئة، أن ربان السفينة أكد سلامتها وسلامة جميع أفراد الطاقم، مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي ، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وبطائرات بدون طيار "درونز"، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة، وأثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة بالمنطقة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي.