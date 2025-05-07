مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو

عطلت مسيرات أوكرانية حركة الملاحة الجوية فوق العاصمة الروسية لعدة ساعات اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ثلاثة أيام من استعراض يوم النصر الكبير في موسكو الذي يوافق الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اعتراض 13 مسيرة أوكرانية بعد ظهر اليوم، اثنتان في منطقة موسكو و11 في المناطق المجاورة.

ووفقا لهيئة الطيران الروسية /روسافياتسيا/ تم تعليق العمليات مؤقتاً في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الواقعين على الأطراف الجنوبية لموسكو.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 لتعقب الرحلات الجوية بتحويل مسار العديد من الرحلات الجوية القادمة، بما في ذلك طائرة إيرباص إيه 380 تابعة لطيران الإمارات والتي تم تغيير مسارها إلى سانت بطرسبرج.

وتسببت هجمات المسيرات في تعطيل حركة الملاحة الجوية حول موسكو في الصباح أيضا.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا استعراضها العسكري السنوي في يوم النصر يوم الجمعة، إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945. ومن المتوقع أن يحضر شخصيات أجنبية بارزة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، هذا الحدث في موسكو.

وعلى ضوء الاحتفالات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا اعتبارا من يوم الخميس. ومع ذلك، رفضت أوكرانيا هذه الخطوة ووصفتها بأنها رمزية وتواصل الضغط، إلى جانب الولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل.