يعاني الأشخاص باختلاف فئاتهم العمرية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى معدلات الرطوبة العالية التي تزيد بدورها من شعور الفرد بالحر، فضلًا عن تسببها في مشاكل التنفس لدى الكثير من الأشخاص.

ويُعد مرضى الجهاز التنفسي من أكثر الفئات تأثرًا بدرجات الحرارة الشديدة ومعدلات الرطوبة المرتفعة، إذ يعانون من مشاكل في عملية التنفس في الظروف العادية، وتتفاقم معاناتهم مع موجات الحر والرطوبة التي يشهدها العالم بسبب تغير المناخ.

يستعرض التقرير التالي بعض النصائح لمرضى الجهاز التنفسي التي تساعدهم على اجتياز أوقات الحرارة الشديدة والرطوبة بأمان، بالإضافة إلى التعرف على إشارات الخطر للأمراض التنفسية، والتي ينبغي عند حدوثها طلب المساعدة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لموقعي "جمعية الرئة الأمريكية" و"جمعية الرئة الكندية".

- تأثير الحرارة على مرضى الجهاز التنفسي

تؤثر درجات الحرارة على المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، حيث يبذل الجسم جهدًا كبيرًا لتبريد نفسه، مما يؤدي إلى التنفس القوي والسريع، وهو ما يرهق الرئة لدى المصابين بهذه الأمراض لعدم كفاءة رئاتهم مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

- الحرارة ومرض الانسداد الرئوي المزمن

إذا كنت مريضًا بالانسداد الرئوي المزمن، فإنك تعاني عند ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة، بسبب حاجة الجسم لتبريد نفسه والحفاظ على حرارته الطبيعية، مما يدفعه لاستهلاك جزء كبير من طاقته للتنفس فقط، لذا يشعر مرضى الانسداد بمعاناة أكبر خلال موجات الحر مقارنة بغيرهم.

- إشارات الخطر في مرض الانسداد الرئوي المزمن

تشمل العلامات التحذيرية لتفاقم أعراض الانسداد الرئوي المزمن زيادة ضيق التنفس، إضافة إلى زيادة السعال والبلغم (البلغم أو المخاط).

عند ملاحظة هذه الأعراض، يجب اتباع الإرشادات الواردة في خطة العلاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن أو الاتصال بالطبيب المعالج، وفي حال تعذر التواصل معه ينبغي التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى على الفور.

- الحرارة والربو

يعاني العديد من مرضى الربو من نوبات حادة في أوقات ارتفاع الحرارة والرطوبة، وقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ركود الهواء، أي عدم حركته، مما يؤدي إلى احتجاز الملوثات في الجو، وبالتالي تفاقم حالات الربو.

- نصائح لمرضى الجهاز التنفسي للتعامل مع الحرارة والرطوبة

ابقَ داخل المنزل وشغّل المكيف، وإن لم يكن منزلك مكيفًا، فاذهب إلى مكان عام مكيف مثل مركز ترفيهي أو مكتبة عامة أو مركز تسوق، أو شغّل المراوح ليلًا إذا كان الهواء نقيًا. في جميع الأحوال، تأكد أن المكان الذي تختاره يتمتع بهواء نقي وخالٍ من دخان التبغ والروائح النفاذة.

أبقِ النوافذ والأبواب مغلقة للحفاظ على برودة المنزل ومنع دخول الملوثات.

أبقِ الستائر وستائر التعتيم مسدلة لمنع الحرارة.

احتفظ بدواء الإنقاذ الخاص بك (عادة منفاخ أزرق) معك وتناوله بانتظام.

اشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل حتى إن لم تشعر بالعطش، حيث يساعد ذلك على تحسين كفاءة عملية التنفس.

ارتدِ ملابس فضفاضة وباردة وخفيفة اللون مع قبعة إذا خرجت.

تجنب ممارسة الرياضة خارج المنزل في درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، خاصة في أوقات الذروة من اليوم، والتي تكون عادة بين الساعة 11:00 صباحًا و3:00 مساءً.

استحم بمياه باردة لخفض درجة حرارة جسمك.