تأجيل محاكمة متهم بخطف وقتل شاب لسرقة أمواله وهاتفه في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم، في القضية رقم 2504 جنايات قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان لسنة 2025، تأجيل محاكمة عاطل لجلسة دور الانعقاد الأول من سبتمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع، لاتهامه بخطف شاب وقتله لسرقة أمواله وهاتفه المحمول.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه إسماعيل عبدالله محمد، بعد خطفه وسرقة أمواله وهاتفه المحمول بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتله لسرقة أمواله وهاتفه المحمول، حيث استدرجه بالتحايل إلى منطقة جبلية ونفذ جريمته على النحو الوارد بالتحقيقات.