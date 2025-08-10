أمريكا: مطلق النار على مقر مراكز مكافحة الأمراض يلقي باللوم على لقاح كورونا في إصابته بالاكتئاب

تم التعرف على رجل من ولاية جورجيا الأمريكية، كان قد حمل لقاح كوفيد-19 مسئولية إصابته بالاكتئاب ونزعات انتحارية، باعتباره منفذ الهجوم بإطلاق النار على مقر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء أمس الأول الجمعة، ما أسفر عن مقتل رجل شرطة.

وقال مسئول عن إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أمس السبت، إن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما، والذي لقي حتفه خلال الحادث، حاول أيضا دخول مقر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، لكن الحراس أوقفوه قبل أن يقود سيارته إلى صيدلية تقع في الجهة المقابلة من الشارع ويطلق النار.

وأفاد المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالتحدث علنا عن التحقيق، إن المشتبه به، الذي تم تحديد اسمه بأنه باتريك جوزيف وايت، كان مسلحا بخمسة أسلحة نارية، من بينها بندقية واحدة على الأقل.

وقالت نقابة تمثل العاملين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الحادث لم يكن عشوائيا، وإنه "يزيد من تفاقم أشهر من سوء المعاملة والإهمال والتشهير التي عاني منها موظفو المراكز."

وطالبت النقابة المسؤولين الفيدراليين بإدانة المعلومات المضللة بشأن اللقاحات، قائلة إن ذلك يعرض العلماء للخطر.