قال السفير الإسرائيلي لدى الهند، رؤوفين عيزر، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تدعم حق الهند في الدفاع عن النفس.

وأضاف عيزر: "ينبغي للإرهابيين أن يعلموا أنه ليس هناك مكان يمكنهم الاختباء فيه من جرائمهم المروعة ضد الأبرياء"، بحسب تعبيره.

وقالت وزارة الدفاع الهندية، في بيان: "قبل وقت قصير، أطلقت القوات المسلحة الهندية عملية سندور ضد باكستان".

وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام الصحفي أن "العملية نُفذت قبل فترة قصيرة، وكان هدفها تحييد معسكرات إرهابية متورطة في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد الهند".

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم.

فيما نفت باكستان أي علاقة لها به، وقالت إن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الهند تخطط لهجوم، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.