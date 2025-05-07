تفقد المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، محطة مياه الكريمات، وجميع الروافع على خط المياه الرئيسي الكريمات- الغردقة؛ لمتابعة جميع أعمال رفع الكفاءة التي يتم إجراؤها بالمحطات والروافع لتأمين وصول المياه للمواطنين، وكذلك التأكد من الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة داخل مواقع الشركة.

كما أكد رئيس شركة المياه، مراعاة إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن متابعة أعمال الإحلال بمحطة اليسر لتحلية المياه ضمن إجراءات الشركة خلال فترة الصيف؛ لتحسين كميات المياه المنتجة من المحطة.

من جهة أخرى تفقد رئيس شركة المياه المعامل الخاصة بالشركة في عدة مواقع، فضلًا عن متابعته نتائج تحليل عينات مياه الشرب، موجهًا قطاع المعامل بالشركة للالتزام باتخاذ كل الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.