الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء متبادل بين سيدة ووالدي زوجها بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام سيدة بالتعدي على والدي زوجها بالسب والضرب بمحافظة الإسكندرية، وما تسبب فيه ذلك من إزعاج لأهالي المنطقة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة اللبان بالإسكندرية بلاغًا من ربة منزل (المشكو في حقها)، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من قيام والدي زوجها، المقيمين بذات الدائرة، بالتعدي عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة.

وبسؤال والدي الزوج، نفيا ما نُسب إليهما، واتهما المبلِّغة بالتعدي عليهما بالسب والضرب، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح متفرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.