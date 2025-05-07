 صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 52 ألفا و653 - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 1:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 52 ألفا و653

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 1:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 1:01 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 38 شهيدًا، و145 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و653 شهيدًا، و118 ألفًا و897 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2545 شهيدًا، و6856 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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