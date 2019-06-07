بوتين: روسيا لا ترفض التواصل مع الرئيس الأوكراني الجديد

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، أن بلاده لا ترفض إجراء أي إتصالات مع الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

وشدد بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرج، على أن موسكو لن تتهرب من التواصل مع الجانب الأوكراني، وأنها ستعمل مع القياده في كييف.. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وقال الرئيس الروسي، عند سؤاله عما إذا كان مستعدًا للقاء زيلينسكي بدون وضع شروط مسبقة: "هل رفضت حقًا؟ لم يقترح أحد أي شيء يتعلق بهذا الشأن".

وأشار بوتين إلى إنه يتعين على زيلينسكي تحديد الأهداف التي سيسعى إلى تحقيقها، مُضيفًا أنه يجب عليه توضيح موقفه تجاه ما يريد تحقيقه وما يريد القيام به.