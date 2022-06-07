الإنقاذ النهري بسوهاج يكثف جهوده لانتشال طفلتين غرقتا في النيل

تواصل جهود قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج جهودها للعثور غلى طفلتين من عائلة واحدة بنجع الكمايلة التابع لقرية الكولة بمركز أخميم؛ لقيا مصرعهما غرقا داخل نهر النيل بناحية نجع الكمايلة، أثناء لهوهما بمياه نهر النيل.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بغرق طفلتين من نجع الكمايلة بقرية الكولا في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، أثناء لهوهما بالمياه هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الفور انتقل العميد شريف إسماعيل، مأمور مركز شرطة أخميم، وتحت رئاسة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، وتبين من خلال التحريات مصرع الطفلة "م. أ" 7 سنوات، وابنة عمها "م. ف" 5 سنوات، مصرعهما بنهر النيل، ولم يتم استخراج جثامينهما حتى الآن.

وأفاد والدا الفتاتين بغرق ابنتيهما أثناء لهوهما بنهر النيل هربا من حرارة الجو أمام منزلهما، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.