تقرير: إبراهيموفيتش مستعد لتخفيض راتبه من أجل إيه سي ميلان

كشف تقرير صحفي عن انفتاح زلاتان إبراهيموفيتش، نجم إيه سي ميلان، على فكرة تخفيض راتبه من أجل تجديد تعاقده مع الروسونيري الفترة المقبلة.

قال فابريزيو رومانو، صحفي «سكاي سبورتس» والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" سيلتقي زلاتان إبراهيموفيتش مع مجلس إدارة إيه سي ميلان الأيام المقبلة".

وأضاف:" ستستغرق عملية شفائه من 7 إلى 8 أشهر بعد جراحة الركبة، لذا سيكون إبراهيموفيتش منفتحًا على فكرة قبول راتب أقل وتخفيض راتبه الحالي، سيتم مناقشة الأمر قريبًا".

وتوج إبراهيموفيتش مع إيه سي ميلان بالدوري الإيطالي موسم 2021/2022 على الرغم من تعرضه لإصابه في الرباط الصليبي خلال هذا الموسم.

