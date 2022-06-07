السعودية تؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية

أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، حرص القيادة السعودية على توطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية كافة، مشيرا إلى أن القمة السعودية الإفريقية التي ستعقد للمرة الأولى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز الشراكة مع إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال استقبال الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، التي يقع مقرها في جمهورية جيبوتي، المستشار أحمد بن عبدالعزيز قطان، حيث ألقى كلمة تناول فيها العلاقات السعودية الإفريقية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وتطرق إلى معرض إكسبو 2030 الذي تتطلع المملكة العربية السعودية لاستضافته عام 2030 في مدينة الرياض، منوهاً بالدعم المعلن الذي تلقته المملكة من الدول الإفريقية كافة.

وأصدرت الهيئة في ختام اللقاء بياناً أكدت خلاله دعمها الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مشيرة إلى أ