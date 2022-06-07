تركيا: سيادة اليونان على جزر في بحر إيجة محل تساؤل ما لم تكن منزوعة السلاح

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، اليونان من ضرورة "وقف انتهاك" المعاهدات بتسليح بعض جزر بحر إيجة، مهددا من أن استمرارها في ذلك يفتح باب الجدل حول حقوق السيادة.

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين في أنقرة "يجب على اليونان أن تعطي ردا مناسبا ... وعليها أن تقول إنها لا تنتهك وضع الجزر المنزوعة السلاح"، زاعما أن تركيا قامت بالفعل بتوثيق تلك الانتهاكات.

تابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المقدوني الشمالي بوجار عثماني في أنقرة "إذا لم يوقفوا هذه الانتهاكات، فسيتم فتح باب المناقشات والجدل بشأن السيادة على الجزر".

وتحظر معاهدتا لوزان لعام 1923 وباريس لعام 1947 على اليونان عسكرة جزرها في شرق بحر إيجه.

وتبرر أثينا العسكرة بأنها رد فعل على تواجد العديد من سفن الإنزال على طول الساحل الغربي التركي، وتتذرع بأنه يحق لكل دولة الدفاع عن نفسها.

يشار إلى أن الخلاف حول الجزر ليس سوى نزاع بين عدة نزاعات بين الدولتين الجارتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بما في ذلك احتياطيات الغاز والحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط ​​وجزيرة قبرص، المقسمة بين الأتراك واليونانيين منذ عام 1974.

وصلت الدولتان إلى حافة الدخول في مواجهة عسكرية في عام 2020 عندما أرسلت كلا منهما سفنا حربية إلى منطقة شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا إنه علق المحادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد أن حث الأخير الكونجرس الأمريكي على عدم تسليم تركيا طائرات مقاتلة.

وحث ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء أنقرة على عدم تصعيد التوتر وتحويله إلى أي عمل. ونقلت صحيفة كاثيميريني اليومية اليونانية عنه قوله "اليونان مستعدة على أي حال للدفاع عن سيادتها".