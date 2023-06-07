 سفيان أمرابط يقود تشكيل فيورنتينا لمواجهة وست هام بنهائي دوري المؤتمر - بوابة الشروق
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سفيان أمرابط يقود تشكيل فيورنتينا لمواجهة وست هام بنهائي دوري المؤتمر

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 9:18 م

أعلن فينشينزو ايتاليانو المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة وست هام يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتضن ملعب إيدن أرينا في التشيك، المواجهة المرتقبة بين فيورنتينا و وست هام يونايتد، والتي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري المؤتمر.

وجاء تشكيل فيورنتينا في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: تيراشيانو.

الدفاع: بيراجي، رانييري، ميلينكوفيتش، دودو.

خط الوسط: ساندراجورا، سفيان أمرابط، بونافينتور.

الهجوم: كوامي، يوفيتش، جونزاليس.


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