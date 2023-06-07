بوتين يستنكر تدمير سد كاخوفكا ويعده عملا همجيا أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدمير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل همجي أوكراني أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، اليوم الأربعاء: «ذكر فلاديمير بوتين أن سلطات كييف، بدفع من الأوصياء الغربيين، ما زالت تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال القتالية».

وأضاف الرئيس الروسي أن «العمل الهمجي لتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون، من الأمثلة الحية على ذلك، والتي أدت إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق».

وأدانت وزارة الخارجية الروسية، بشدة، تدمير القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن «موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الأفعال الإجرامية للسلطات الأوكرانية فيما يتعلق بتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية».

وتابع البيان: «تم إلحاق أضرار جسيمة إثر العمل التخريبي من قبل نظام كييف بالزراعة في المنطقة والنظام البيئي لمصب نهر دنيبر، نتيجة للاضمحلال الحتمي لمياه حوض كاخوفكا، سيتم إعاقة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وسيتم تعطيل استصلاح الأراضي الزراعية في مقاطعة خيرسون».