يسري نصر الله: ما وصلت إليه صناعة السينما في مصر محزن ولا يصدق

أشاد المخرج يسري نصر الله، بفيلمي «عيسى» للمخرج مراد مصطفى، وفيلم «الترعة» للمخرج جاد شاهين، المشاركان في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن الفيلمين مختلفان عن بعضهما، وبهما قدر كبير من الحرية، ويناقشان مشكلات تمس الشباب من قريب، واصفًا إياهما بـ«الأفلام الأصيلة والمتفرد والمختلفة».

وكشف عن أسباب قلة مشاركة مصر بأفلام طويلة في المهرجانات الدولية، قائلا إن الأفلام المنتجة قليلة وتستهدف سوقًا محدودًا جدًا.

وأكمل: «بالرغم من أنها صناعة عريقة إلا أنها تتعثر بشكل كبير والسوق المصري محدود جدا، وأصبح أقصى طموح المنتجين العرض في عدة دول قليلة».

ونوه أن «صناع السينما يواجهون قيودًا كثيرة جدا، منها الرقابة، ولائحة قيم العائلة المصرية الغريبة، واللوائح الغريبة الخاصة بالتصوير، وقيود على التصوير الخارجي، ولجنة الدراما، والبيروقراطية الشديدة».

واستطرد: «أمر غير منطقي أن السينما المصرية ومصر بإمكانيتها والأماكن التي يمكن التصوير فيها أن يكون الأمر صعب بهذا الحد، ومن المحزن أن صناعة مهمة كان ليها تأثير على المنطقة أن تصل إلى هذا الوضع، وأطالب بالسماح للتصوير لكل من يرغب وتقديم تسهيلات أسوة بالسعودية، وهو ما نطالب به منذ 40 سنة».