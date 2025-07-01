استطلاع: ربع الأمريكيين يعتبرون الولايات المتحدة دكتاتورية

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة يوجوف، أن ربع الأمريكيين تقريبًا يعتبرون الولايات المتحدة دكتاتورية، بينما لا يعتقد سوى نصفهم أنها ديمقراطية.

ويشاركهم هذا الرأي 35% من المواطنين المؤيدين للحزب الديمقراطي و7% من المؤيدين للجمهوريين.

في الوقت نفسه، يرى 57% من سكان الولايات المتحدة أن القول إن هناك دكتاتورية قد نشأت في البلاد غير صحيح. وكما هو مذكور، لم يحسم 19% من المشاركين أمرهم.

وعند سؤالهم عما إذا كانت الولايات المتحدة ديمقراطية، أجاب 28% من المشاركين بالنفي، بينما أجاب نصفهم بالإيجاب، في الوقت نفسه، لم يحسم 22% أمرهم.

أكثر من ربع (27%) من الجمهوريين المشاركين لا يعتبرون الولايات المتحدة دولة ديمقراطية. ومن بين مؤيدي الحزب الديمقراطي، لا يعتبرها سوى 23% منهم دولة ديمقراطية.

في الوقت نفسه، يزعم أكثر من نصف (56%) المشاركين أن الولايات المتحدة تمر بأزمة دستورية، بينما لا يوافق على ذلك سوى 28% منهم.