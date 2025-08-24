الإعدام للمتهم بقتل شقيقته في الجيزة: رفضت الزواج وأرادت العودة لطليقها

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "خ.أ" بالإعدام شنقًا؛ لإدانته بقتل شقيقته "س.أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" في وسط الشارع؛ بسبب خلافات سابقة بينهما ورفضه عودتها إلى طليقها.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم في منطقة الحوامدية بالجيزة، أنه عقد العزم وبيت النية على قتل شقيقته، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وتربص لها حتى ظفر بها، ثم انهال عليها طعنًا بأماكن متفرقة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أقدم على جريمته بدافع الانتقام من شقيقته؛ إثر خلافات أسرية سابقة، وتهديدات متكررة بالقتل، مع اعتراضه على عودتها إلى طليقها.

وشهدت والدة المجني عليها أمام النيابة، أنها شاهدت ابنها المتهم يتعقب شقيقته فور خروجها من المنزل، قبل أن يعتدي عليها بالسكين أمام المارة.

وأيدت شقيقة الضحية، على ما جاء في مضمون شهادة الأم، وأن المتهم قتل المجني عليها بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات سابقة وهي رفضها للزواج وإرادتها للعودة إلى طليقها.

وأكد طليق المجني عليها، أنه تلقى تهديدات من المتهم بقتل شقيقته حال رفضها الزواج من شخص آخر وعودتها له، وأنه نفذ تهديده قبل أيام من إتمام إجراءات الزواج مجددًا.