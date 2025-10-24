فلسطين ترحب بموقف ترامب الرافض لضم الضفة وتدعوه لتعزيز الاستقرار

رحبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافضة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، داعية إياه لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، أكد ترامب بوقت سابق اليوم، أن ضم إسرائيل للضفة الغربية لن يحدث وكررها ثلاث مرات.

وحذر ترامب، إسرائيل من أنها ستفقد دعم واشنطن الكامل إذا أقدمت على ذلك.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "نرحب بتصريحات الرئيس ترامب الرافضة للضم (الضفة الغربية)، ومواقفه الحازمة مع إسرائيل بهذا الخصوص، والتي جاءت بعد إجباره إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشدد أبو ردينة، على أن "هذا كان مطلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منذ اليوم الأول للحرب".

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن ترامب، توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا ، وبإشراف أمريكي.

وفي اليوم التالي، دخل الاتفاق حيز التنفيذ، وأفرجت حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وجثامين 16 من أصل 28 حتى مساء الخميس.

فيما أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023، وسلمت جثامين 195 فلسطينيا.

وطالب أبو ردينة، ترامب، "بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف: "خاصة أننا ملتزمون بالشرعية الدولية والشرعية العربية، وبالمواقف السياسية التي أعلنها الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما عبر عن تقدير الرئاسة الفلسطينية "للعلاقة التي تربط الرئيس محمود عباس بالرئيس ترامب، والتي عبر عنها في مقابلته مع مجلة التايم".

وفي وقت مقابلته مع المجلة الأمريكية اليوم، قال ترامب بشأن احتمال ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة إليها: لن يحدث. لن يحدث. لن يحدث، لأنني وعدتُ الدول العربية".

وأردف: "لقد حظينا بدعم عربي كبير. لن يحدث (ضم إسرائيل للضفة) لأنني وعدتُ الدول العربية. لن يحدث. ستفقد إسرائيل دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

والأربعاء، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على "مشروع قانون" لضم الضفة الغربية، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.