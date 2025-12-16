تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة غدا، لتبدأ الأجواء في التحسن بدءا من الخميس المقبل.

وأضافت الهيئة أن الشبورة المائية تظهر من الساعة 3 وحتى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و65 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

رفح 18 10

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

قنا 22 11