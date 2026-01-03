نائبة الرئيس الفنزويلي: مقتل مدنيين وجنود في الهجمات الأمريكية

قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، للتليفزيون الرسمي، إن عددا من الجنود والمدنيين الفنزويليين لقوا حتفهم في الهجمات الأمريكية اليوم السبت.

وكتب نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس – تويتر سابقًا"، أن ذلك يمثل "فجرا جديدا لفنزويلا وأن مادورو "سيواجه العدالة على جرائمه".

وطالبت رودريجيز، الولايات المتحدة بتقديم أي دليل "فورا" على أن الرئيس المحتجز على قيد الحياة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق أن أمريكا نفذت غارات جوية على الأراضي الفنزويلية، وقال إنه تم "القبض" على الرئيس نيكولاس مادورو.



