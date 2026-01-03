عاصفة إدانات دولية بعد اعتقال مادورو: تحذيرات من انتهاك السيادة ودعوات عاجلة لاحترام القانون الدولي

فجرت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الخاصة الأمريكية موجة واسعة من ردود الفعل الدولية الغاضبة، حيث سارعت دول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وروسيا إلى إدانة ما اعتبرته انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية والقانون الدولي، محذرة من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

البرازيل: تجاوز لخط غير مقبول وإهانة لسيادة فنزويلا

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، السبت، إن "قصف أراضي فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو يتجاوزان خطاً غير مقبول".

وأضاف الرئيس البرازيلي أن "هذه الأفعال إهانة خطيرة لسيادة فنزويلا، وسابقة خطيرة للغاية للمجتمع الدولي"، معتبراً أن "مهاجمة الدول في انتهاك صارخ للقانون الدولي، هي خطوة أولى نحو عالم يسوده العنف والفوضى وعدم الاستقرار".

وأشار لولا إلى أن "هذا الهجوم يذكّر بأسوأ لحظات التدخل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، ودعا المجتمع الدولي إلى "الرد بقوة على هذا الهجوم، من خلال الأمم المتحدة".

وفي ميكسكو، أدانت الحكومة المكسيكية، السبت، الهجوم الأمريكي الذي استهدف فنزويلا، مؤكدة رفضها بشدة لـ"الإجراءات العسكرية الأحادية" من الجيش الأميركي داخل الأراضي الفنزويلية في "انتهاك واضح للمادة 2 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة".

ووجهت الحكومة، في البيان الذي نشرته الرئيسة كلوديا شينباوم باردو على حسابها في منصة "إكس" "نداءاً عاجلاً" من أجل "احترام القانون الدولي، ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ووقف أي أعمال عدوانية ضد الحكومة والشعب الفنزويليين".

بريطانيا: لم نشارك في الضربة

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده لم تشارك في الضربات الأمريكية على فنزويلا، مضيفاً أنه يريد التحدث مع ترامب ومعرفة الحقائق الكاملة بشأن ما حدث.

وذكر ستارمر في تصريح لهيئة البث البريطانية: "أريد معرفة الحقائق أولاً. أريد التحدث إلى الرئيس ترامب. وأريد التحدث إلى الحلفاء. يمكنني أن أقول بوضوح تام إننا لم نكن ضالعين في الأمر، وأقول دائماً وأعتقد أنه يتعين علينا جميعاً أن نتمسك بالقانون الدولي".

كالاس: نتابع الوضع

إلى ذلك، قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، السبت، إنها بحثت الوضع في فنزويلا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وأضافت كالاس: "نتابع الوضع في فنزويلا عن كثب، ويتعين احترام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد مراراً على أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يفتقر للشرعية.

وتابعت: "ندعو لضبط النفس، وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي في فنزويلا هي أولويتنا القصوى".

إيطاليا: علي اطلاع دائم بالوضع

وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، إن روما وتمثيلها الدبلوماسي في كراكاس يتابعان عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، مع إيلاء اهتمام خاص للجالية الإيطالية هناك.

وأضاف تاياني في منشور على "إكس"، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على اطلاع دائم بالوضع، وأن وحدة إدارة الأزمات في وزارة الخارجية بدأت العمل.

وقال سفير روما لدى كراكاس، السبت، على قناة "راي" التلفزيونية الإيطالية الرسمية، إن نحو 160 ألف إيطالي يقيمون حالياً في فنزويلا، معظمهم يحملون جنسيتين، بالإضافة إلى عدد من المقيمين هناك لأسباب تتعلق بالعمل والسياحة.

ألمانيا: نتابع بقلق

وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية، السبت، إنها تتابع الوضع في فنزويلا "بقلق بالغ"، وإن فريقاً معنياً بالأزمة سيجتمع لاحقاً لمزيد من المناقشات.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "رويترز"، أن الوزارة على اتصال وثيق بالسفارة الألمانية في كراكاس.

وفي هافانا، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز بارييا، السبت، إن بلاده "تدين بشدة العدوان العسكري المستمر الذي تشنه الولايات المتحدة على فنزويلا".

وفي مدريد، أوضحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، السبت، أن مدريد تدعو إلى التهدئة واحترام القانون الدولي في فنزويلا.

وعرضت إسبانيا الاضطلاع بالوساطة للمساعدة في إيجاد حل سلمي في فنزويلا.

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن موسكو "قلقة بشدة" و"تندد بالعمل العدواني المسلح" الأميركي ضد فنزويلا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن "من المهم الآن منع المزيد من التصعيد، والتركيز على إيجاد مخرج من هذا الموقف عبر الحوار".

وشدد الخارجية الروسية على "ضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها، دون أي تدخل عسكري مدمر من الخارج".

وأردف رودريجيز بارييا في منشور على منصة "إكس"، أن "عمليات القصف وأعمال الحرب التي استهدفت كاراكاس ومواقع أخرى في البلاد، هي أعمال جبانة ضد دولة لم تهاجم الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".

وفي بوغوتا، دعا الرئيس الكولومبي، جوستافو بترو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الانعقاد على الفور، بعد أن هزت عدة انفجارات عاصمة فنزويلا صباح السبت.

وأعلن بيترو تفعيل آلية التنسيق الحكومية لحالات الطوارئ والاضطرابات الأمنية على الحدود مع فنزويلا.