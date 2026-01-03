سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر مطلع، بأن وزارة العدل البرازيلية تتوقع زيادة محتملة في تدفق الهجرة على طول الحدود مع فنزويلا.

وأضاف المصدر، أن وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي، لن يشارك في الاجتماع الطارئ في إيتاماراتي صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي ذلك بعدما شنت أمريكا هجوما على العاصمة الفنزويلية كاراكاس في وقت سابق من اليوم، ولاحقا احتجزت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وعلى مدار الأيام الأخيرة، استهدف الجيش الأمريكي قوارب يُشتبه في أنها تقوم بتهريب مخدرات.

ودأبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على توجيه اتهامات للرئيس مادورو تتعلق بـ "الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات".

واتهم مادورا إدارة ترامب في السابق بمحاولة تغيير النظام بالقوة في كاراكاس.