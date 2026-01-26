أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين، عن تنظيم اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في عدد من المجالات المختلفة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء كالتالي:

على هامش تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس الإفريقية، المقامة في مركز المنتخبات الوطنية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في عدد من المجالات المختلفة.

تأتى هذه الورش في إطار تنفيذ برنامج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لبناء القدرات وتطوير المهارات، الموجه لفائدة المشاركين الشباب والمسؤولين، بما يعزز دور كرة القدم كأداة فعالة للتعليم والتنمية الاجتماعية.

شملت الورش برامج المراسلين والحكام والأطباء الشباب، إلى جانب ورش متخصصة في حماية الأطفال، والسلامة، والأمن. كما تم تنظيم حلقات تكوينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) تناولت موضوعات التغذية والصحة، فضلاً عن ورش خُصصت للتوعية بـ السلامة المرورية والطاقات المتجددة.

كما شهدت الفعاليات تنظيم مهرجان رياضي للاعبين الناشئين، بحضور ومشاركة عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين، على رأسهم عصام الحضري، وشريف عبد الفضيل، ووائل رياض، الذين حرصوا على التفاعل مع الأطفال، وتقاسم لحظات تربوية وتوعوية هدفت إلى التحفيز وغرس القيم الرياضية.

وفي السياق ذاته، أقيمت ورشة عمل متخصصة في الإعلام والاتصال بحضور الدكتورة إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن خطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأهيل الكوادر الإعلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.