ارتفاع عدد المواليد بأسرع وتيرة خلال 18 عاما في كوريا الجنوبية العام الماضي

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المواليد بأسرع وتيرة خلال 18 عاما في أول 11 شهرا من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حالات الزواج.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة الاحصاء أظهرت ولادة 233 ألفا و708 رضع ما بين يناير ونوفمبر 2025، بارتفاع بنسبة 2ر6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وتعد هذه أعلى نسبة زيادة سنوية يتم تسجيلها منذ 2007.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع ارتفاع إجمالي عدد المواليد خلال عام 2025 للعام الثاني على التوالي ليتجاوز العدد الذي تم تسجيله عام 2024 وبلغ 238 ألفا و317.

وخلال نوفمبر الماضي فقط، ولد 20 ألفا و710 رضع بارتفاع بنسبة 1ر3% مقارنة بالعام السابق حيث ولد 20 ألفا و83 رضيع.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تشهد زيادة في عدد المواليد منذ يوليو 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الاخير في عدد المواليد يرجع إلى زيادة حالات الزواج والسياسات الحكومة التي تدعم الولادة وزيادة عدد النساء في بداية الثلاثينات من عمرهن.