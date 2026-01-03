ترامب: إصابات وسط قواتنا خلال عملية فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، السبت، إن عدداً من القوات الأمريكية أصيبوا خلال العملية العسكرية في فنزويلا.

وأضاف ترامب: "انتظرنا أربعة أيام لشن العملية؛ لتحسن الطقس".

وتابع: "سنتولى اتخاذ القرار بشأن مستقبل رئاسة فنزويلا.. ولن نسمح لأحد باستكمال مسيرة مادورو".

وأوضح ترامب أنه تابع القبض على مادورو عن بعد عبر شاشة تليفزيونية، مضيفاً: "وقع بعض الإصابات من الجانب الأمريكي".

وكانت شبكة "سي إن إن " الأمريكية، قد نقلت عن مصادر أمريكية، قولها أن عناصر دلتا ألقت القبض على مادورو (رئيس فنزويلا) وزوجته من غرفة نومهما.