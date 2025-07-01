ماذا قال الكرملين عن حضور القيادة السورية أول قمة روسية عربية؟



قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه سيتم توجيه دعوات إلى السلطات السورية لحضور قمة روسيا وجامعة الدول العربية المقررة في أكتوبر المقبل.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتوقع حضور القيادة السورية الجديدة قمة روسيا والدول العربية المنعقدة في أكتوبر: "بالطبع سيتم توجيه مثل هذه الدعوات"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد ذكرت في وقت سابق أنه قد تم بالفعل إرسال دعوات نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جميع قادة بلدان جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى المقرر عقدها في 15 أكتوبر.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف بأن جميع الدول العربية تقريبا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في القمة المقرر عقدها في روسيا أكتوبر المقبل.