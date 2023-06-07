داعش يعلن مسئوليته عن مقتل نائب حاكم ولاية بادخشان الأفغانية

أعلن مقاتلو تنظيم "داعش"، مسئوليتهم عن هجوم بسيارة مفخخة، وقع أمس الثلاثاء في ولاية "بادحشان" شمال شرق البلاد، وأسفر عن مقتل نائب الحاكم، لدى طالبان وسائقه.

وكتب تنظيم داعش على تطبيق "تليجرام" أن مقاتليه نجحوا في تفجير قنبلة، مستهدفين، نائب حاكم (الولاية)، لدى طالبان، مولوي نزار أحمد أحمدي، الذي أسفر أيضا عن إصابة ستة آخرين، طبقا لمسؤولي الولاية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر معز الدين أحمدي، رئيس إدارة الإعلام والثقافة لدى طالبان، أن سيارة نائب الحاكم تعرضت لهجوم، أثناء توجهها إلى إحدى المحاكم في مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية "بادخشان".

وذكرت المصادر أنه تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي للعلاج.