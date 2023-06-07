بنجلاديش والبنك الدولي يوقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 858 مليون دولار

وقعت بنجلاديش والبنك الدولي اتفاقيتي تمويل، بقيمة إجمالية 858 مليون دولار، لتحسين النمو الزراعي المقاوم للمناخ، والسلامة على الطرق في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال البنك الدولي في بيان، تم إرساله بالبريد الالكتروني إن برنامجا بقيمة 500 مليون دولار خاصا بالزراعة، سيدعم تنوع المحاصيل، وسلامة الغذاء والقدرة على التكيف مع المناخ، عبر أنظمة الأغذية الزراعية، في بنجلاديش، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وبموجب نفس المشروع، سيأتي مبلغ إضافي قيمته، 43 مليون دولار كتمويل مشترك من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وسيساعد مشروع سلامة الطرق، الذي تبلغ قيمته 358 مليون دولار، البلاد على تقليص عدد حالات الوفاة والإصابات، جراء الحوادث المرورية على الطرق السريعة عالية الخطورة.

يذكر أن مدة قروض البنك الدولي، تبلغ 30 عاما، بما في ذلك فترة سماح لمدة خمس سنوات.