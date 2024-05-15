ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى أكثر من 8 آلاف منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، إلى 8 آلاف و745 منذ 7 أكتوبر، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ20 فلسطينيا.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات "بلغت أكثر من 8745، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان وأسرى سابقون"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتوزعت الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، في محافظات بيت لحم والخليل، والقدس، وقلقيلية وطولكرم.

وتشمل هذه الحصيلة الإجمالية مَن أطلق جيش الاحتلال سراحهم لاحقا ومَن يستمر في اعتقالهم، بحسب "الأناضول".

ومع استمرار العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما خلف 498 شهيداً ونحو 5 آلاف جريح، وفق مصادر رسمية فلسطينية.