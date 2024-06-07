وزير التعليم الفلسطيني: الاحتلال دمر 280 مدرسة و75% من مباني الجامعات

صرح الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 280 مدرسة من إجمالي 309 مدارس خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 75% من مباني الجامعات في القطاع.

وقال خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن إسرائيل تسعى من خلال الحرب إلى إخماد الأمل والمستقبل لدى الأجيال الشابة في قطاع غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لديه العزم والقدرة لتجاوز كل المحن، رغم الظلم الجائر والقصف المتعمد لجميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أن الجامعات الفلسطينية تضم أكثر من 88 ألف طالب، من بينهم أكثر من 20 ألف طالب يدرسون عبر التعليم الإلكتروني، لافتا إلى إقامة مدارس إلكترونية تعلم الطلبة عن بعد يشرف عليها 2000 معلم من الضفة الغربية؛ وذلك بهدف تعويض الفاقد التعليمي نتيجة الحرب.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني متعطش للعلم والمعرفة، موضحا أن التربية الأسرية في فلسطين تقوم على أساس أن الخلاص من الاحتلال يبدأ بالعلم والمعرفة.

وأوضح أن الحرب لا تقتصر على قطاع غزة فقط؛ بل تشمل الضفة الغربية والقدس الشريف، لافتا أن حكومة الاحتلال أقامت العديد من الحواجز التي منعت المدرسين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخل الضفة.