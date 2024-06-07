نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء خريطة زراعية رقمية للمحافظة

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التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وفد مؤسسة إحدى المؤسسات وشركات الاستشارات والحلول المتكاملة؛ لبحث التعاون في مجال تنفيد خريطة زراعية رقمية للمحافظة.

وأشارت إلى أن الخريطة المزعم تنفيذها تهدف إلى توفير دراسات الجدوى وحصر الأراضي الصالحة للزراعة بنطاق المحافظة، وتحديد أنسب الزراعات والمحاصيل الممكن زراعتها والتي من شأنها تعظيم مناخ الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

وبحثت خلال اللقاء خطة ميكنة الصناديق الاستثمارية التابعة للمحافظة، بما يسهم في تطوير آلية العمل، وحوكمة مواردها ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بها.