انقطاع حركة المرور في قرية الأشراف بقنا بسبب كسر متكرر لماسورة مياه رئيسية

شهد مدخل قرية الأشراف البحرية، التابعة لمجلس قروي القناوية بمحافظة قنا، أزمة متكررة بسبب كسر ماسورة مياه رئيسية، ما أدى إلى غرق المدخل بالكامل، وشلل مروري تام على الطريق المؤدي إلى القرية، وسط استغاثات من الأهالي لإنهاء المشكلة المتكررة، دون تدخل جاد من الجهات المعنية.

أكد أحمد علي، أحد أهالي القرية، أن الكسر تسبب في قطع الطريق الوحيد المؤدي للقرية، ما أدى إلى تعطل حركة مرور السيارات، لافتًا إلى تكرار كسر الماسورة المغذية لقرية أبو دياب.

وأضاف أهالي القرية، أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى مجلس قروي القناوية، الجهة الإدارية التي تتبع لها القرية، إلا أن الرد المتكرر كان بأن خط المياه المغذي يخص قرية أبو دياب، التابعة لمجلس قروي دشنا، وأن المجلس غير مختص بإجراء الإصلاحات.

وأوضح الأهالي، أن كسر الماسورة ليس الأول من نوعه، بل يتكرر بين الحين والآخر، ويضطر الأهالي في كل مرة إلى إصلاح العطل على نفقتهم الخاصة، في ظل غياب التحرك الرسمي وغياب التنسيق بين الوحدتين المحليتين المسئولتين.

وطالب الأهالي، المسئولين في الوحدات المحلية بمحافظة قنا بسرعة التدخل لوضع حل جذري للأزمة، ومحاسبة المقصرين، مؤكدين أن اللامبالاة الإدارية بين المجلسين القرويين جعلت المواطن البسيط يدفع الثمن من ماله وراحته.

كما ناشد الأهالي محافظ قنا، الدكتور خالد عبد الحليم، بالنظر في هذه المشكلة التي تعكس ضعف التنسيق الإداري بين المجالس المحلية، وغياب المتابعة لمرافق البنية التحتية، مطالبين بحل عاجل يضمن عدم الكسر المتكرر وإعادة رصف الطريق الذي أصبح غير ممهد وهو بمسافة كيلومتر ونصف تقريبًا.