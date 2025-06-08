نظم قصر ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن خطة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت محاضرة في بيت ثقافة الضبعية، بعنوان "القيم التربوية المستفادة من قصة الفداء"، أوضح خلالها الشيخ محمد صلاح، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إلى الدورس المستفادة من قصة ذبح سيدنا إسماعيل، مشيرا إلى أهمية غرس السلوكيات الإيجابية، وتعديل السلوك الطفل منذ الصغر وتربيته على طاعة الأوامر والصبر أمام المحن.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبدالرحمن، مع ورشة حكي بمكتبة أبو صوير الثقافية، ناقش خلالها الشيخ وليد العنتبلي، من وزارة الأوقاف، مناسك الحج، كما عرّف الأطفال بقصة بناء الكعبة المشرفة.

فيما نفذت مكتبة علي الراعي بالريّاح ورشة تصميم لوحات فنية، بألوان متنوعة، تدريب عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة.