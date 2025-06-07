حملات رقابية مكثفة لضمان توافر الخبز المدعم والسلع الأساسية بالإسكندرية

وجه المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بشن حملات رقابية صباح اليوم السبت، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على المخابز البلدية للتأكد من توافر أرصدة الخبز.

تتابع غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس السيد حرز الله، أعمال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية، بتسيير حملات على القطاع التمويني بقيادة جمال عمار، وكيل المديرية.

وقد تم المرور صباح اليوم على جميع المخابز البلدية للتأكد من توافر الخبز البلدي المدعم الذي يُصرف للمواطنين بالبطاقة التموينية، ومراقبة وزن رغيف الخبز والمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة.

كذلك، جرى المرور على جميع محطات تموين السيارات والتأكد من توافر المواد البترولية بجميع أنواعها، وعلى مستودعات البوتاجاز.

وتشمل المتابعات المرور على المجمعات الاستهلاكية والتأكد من توافر اللحوم وجميع السلع الغذائية.

تتواجد الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات أو نقص في أي سلعة، وكذلك الكشف عن تواريخ الصلاحية والإعلان عن الأسعار.



