إسرائيل تفرج عن 10 أسرى فلسطينيين ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى في غزة

أطلقت إسرائيل، الاثنين، سراح 10 أسرى فلسطينيين بعد أشهر من الاعتقال وسط ظروف تصفها مؤسسات حقوقية بأنها "قاسية".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" في تدوينة على منصة "تلغرام" بأن "مستشفى شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع، استقبل المحررين العشرة.

ولم يذكر المكتب تفاصيل عن الحالة الصحية للمفرج عنهم، غير أن معتقلين سابقين أفادوا بأن العديد من الأسرى يفرج عنهم وهم يعانون سوء تغذية وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

وبين الحين والآخر، تُفرج إسرائيل عن أسرى من قطاع غزة اعتقلتهم لأشهر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 8 أكتوبر 2023، وسط ظروف تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ويتعرضون فيها لعمليات تعذيب، حسب شهادات موثقة.

ولم تُفصح إسرائيل عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من غزة، إلا أنها سلمت وللمرة الأولى لـ"حماس" قائمة بأسماء 1468 أسيرا، أعلنت عنها الحركة في 16 نوفمبر الماضي.

وأفادت الحركة أن ذلك تم "في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر".

وشددت "حماس" على أن إسرائيل ما زالت "تخفي قسرا في سجونها ومعتقلاتها أسماء وأعدادا أخرى من الأسرى، وترفض الإفصاح عنها".

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إنها "سهلت نقل 10 معتقلين أطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم (جنوب) إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وأكدت اللجنة أن وصول طواقمها إلى المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ما يزال معلقا، وشددت على ضرورة إبلاغها بأسماء المعتقلين كافة والسماح لها بالوصول إليهم.

وأوضحت أن القانون الدولي الإنساني يلزم بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز لائقة، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأكدت اللجنة أنها تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف الزيارات لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

وضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي، أفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة.

ووصل معظم المفرج عنهم وقتها في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية في غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يفوق 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.