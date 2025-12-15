 مباحثات فلسطينية قطرية تتناول مستجدات الأوضاع بالأراضي المحتلة - بوابة الشروق
الإثنين 15 ديسمبر 2025 6:44 م القاهرة
مباحثات فلسطينية قطرية تتناول مستجدات الأوضاع بالأراضي المحتلة

وفا
نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 5:55 م

التقى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتباحث الطرفان في آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بشكل عام، وقضايا أخرى، مؤكدين أهمية التنسيق والجهد المشترك بين البلدين.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

