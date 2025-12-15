قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتعاظم مع وصول منخفض جوي جديد وغرق النازحين.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن خيام النازحين المتوفرة بالأساس في قطاع غزة لا توفر لهم أي حماية في الظروف الجوية المختلفة.

وتابع: «للأسف كل التحذيرات والمناشدات السابقة لإدخال المواد المناسبة للإيواء وبدء الإعمار لم تلقى آذان صاغية عند المجتمع الدولي الذي ظل عاجزا في كسر الحصار الإسرائيلي على غزة».

ودعا متحدث حماس، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتحرك العاجل لإنقاذ أهالي غزة من كارثة محققة.

وتعيش العائلات الفلسطينية النازحة أوضاعًا معيشية قاسية، مع بدء تأثير منخفض جوي جديد يهدد مئات آلاف النازحين القاطنين في خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحماية من البرد والأمطار.

وتعرضت غزة قبل أيام لمنخفض جوي، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًّا وفقدان واحد جراء انهيار عدة مبانٍ، وتسبب في خسائر أولية مباشرة بلغت 4 ملايين دولار.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنّ القطاع الأكثر تأثرًا هو قطاع الخيام، حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي.