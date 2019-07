هنأ الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب منتخب بلاده للسيدات لكرة القدم بالفوز ببطولة كاس العالم لكرة القدم.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" ذكر فيها :"التهنئة للمنتخب الأمريكي لسيدات كرة القدم على الفوز بكأس العالم. أداء رائع ومثير. أمريكا فخورة بكن".

وتوج المنتخب الأمريكي بلقب بطولة كأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه اليوم الأحد بعد فوزه على المنتخب الهولندي 2 / صفر في المباراة النهائية.

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!