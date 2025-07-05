تعرضت فيلا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة الطالبية، للسرقة من قبل عدد من الأشخاص، وذلك بعد قفزهم إلى داخل الفيلا من خلال تسلق السور.

وتمكن الأهالي من ضبط أحدهم، وهروب الآخرين من موقع الحادث، وتم إبلاغ رجال الأمن.

وتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد تعرض فيلا وزير الاتصالات عمرو طلعت لواقعة سرقة من قبل أشخاص مجهولين، تم ضبط أحدهم عن طريق الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين استيلاء المتهمين على بعض محتويات الفيلا من فضيات وتحف ثمينة، وفروا هاربين، إلا أن الأهالي شعروا بهم، وتمكنوا من ضبط أحدهم، فيما تمكن باقي المتهمين من الفرار، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.