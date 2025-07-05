 فضيات وتحف ثمينة.. تعرض فيلا وزير الاتصالات للسرقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فضيات وتحف ثمينة.. تعرض فيلا وزير الاتصالات للسرقة

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 5 يوليه 2025 - 3:03 م | آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 3:03 م

تعرضت فيلا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة الطالبية، للسرقة من قبل عدد من الأشخاص، وذلك بعد قفزهم إلى داخل الفيلا من خلال تسلق السور.

وتمكن الأهالي من ضبط أحدهم، وهروب الآخرين من موقع الحادث، وتم إبلاغ رجال الأمن.

وتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد تعرض فيلا وزير الاتصالات عمرو طلعت لواقعة سرقة من قبل أشخاص مجهولين، تم ضبط أحدهم عن طريق الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين استيلاء المتهمين على بعض محتويات الفيلا من فضيات وتحف ثمينة، وفروا هاربين، إلا أن الأهالي شعروا بهم، وتمكنوا من ضبط أحدهم، فيما تمكن باقي المتهمين من الفرار، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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