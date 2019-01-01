وصول الرئيس السيسي مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل صباح الأحد.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله مطار نيامي، أمس السبت حيث كان في استقباله رئيس النيجر محمد يوسفو، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية.

وتنعقد القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز النفاذ فى ٣٠ يونيو الماضى.