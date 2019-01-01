رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية:افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «داون تاون دلتا» الشهر المقبل

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم العشماوي إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع (داون تاون دلتا) بمحافظة الغربية خلال الشهر المقبل، ويقام على مساحة 82 فدانا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه.

وأضاف العشماوي، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار في التجارة الذي ينظمه الجهاز اليوم الأحد، إن مشروع "داون تاون دلتا " عبارة عن منطقة لوجستية متكاملة تضم مركزا تجاريا تنفذه شركة مراكز للاستثمار العقاري على مساحة 135 ألف فدان باستثمارات ملياري جنيه، ويضم إلى جانب المركز التجاري منطقة ترفيهية على مساحة 55 ألف متر تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يضم منطقة سيارات على مساحة 45 ألف متر باستثمارات 500 مليون جنيه، تشمل معارض سيارات ومراكز خدمة وخدمة بيع قطع الغيار، ومنطقة إدارية وطبية على مساحة 15 ألف متر باستثمارات 1.5 مليار دولار ، وتشمل مبنى إداريا ومبنى آخر للخدمات الطبية، ومنطقة لوجيستية على مساحة 60 ألف متر.

وأشار إلى أن المشروع يضم العديد من المشروعات التي تساعد على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتعدى 50 ألف فرصة عمل والتي تعمل على تعزيز الاقتصاد بالمنطقة ورفع مستوى المعيشة.

ونوه بأن المشروع يستهدف تعزيز اللامركزية بعيدا عن القاهرة وخلق عاصمة تجارية جديدة لمنطقة الدلتا وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل؛ ما يعمل عى دعم التجارة الداخلية، كما يتميز المشروع بقربة من الطريق الدولى.